Момиче остана завинаги на 19, младата собственичка бере душа, шофьорката е невредима

© Снощи в 21.40 ч. е постъпил сигнал в ОДМВР Кюстендил чрез телефон 112 за възникнало ПТП на пътя малко преди Бобов дол, в близост до бензиностанция, където е самокатастрофирал лек автомобил "Фолксваген“.



Колата е била управлявана от 21-годишна водачка от Бобов дол. На място е загинала 19-годишна пътничка, която е от Бяла Слатина. Тежко пострадала е 25-годишната собственичка на автомобила, която е пътувала в колата.



Тя е настанена в столично здравно заведение с опасност за живота. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор от ОП.