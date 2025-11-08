ИЗПРАТИ НОВИНА
Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка
Автор: ИА Фокус 21:18
©
22-годишна жена е обвинена в измама за 30 000 лв. на 90-годишна пенсионерка. Случаят е от София. Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика. Че от сметката ѝ е изчезнала голяма сума пари, пенсионерката разбира на 30 октомври.

Когато в банката правят проверка се оказва, че парите са прехвърлени през приложението за онлайн банкиране към друга сметка. След сигнал се намесва и полицията.

"Възрастната жена се сеща за нейна близка, която е на 22 години и ѝ помага за домакинството. Преди време пенсионерката се оплакала, че няма кой да се грижи за нея. И 22-годишната се възползва от това, стават близки", разказа Борислав Янкуловски директор "Противодействие на икономическата престъпност" в РУ, СДВР в ефира на NOVA. 

Момичето започва да ѝ купува храна, като печели и доверието ѝ. Тогава предлага на пенсионерката да поиска от банката да ѝ разкрие онлайн банкиране. Не след дълго парите започват да изчезват. Направени са точно 24 транзакции без титулярят да разбере.

"Започва да прехвърля парите на чужда сметка, където чисто физически с друга банкова карта изтегля въпросните суми", обясни още Янкуловски.

Според киберексперта Сашка Бончева не технологията, а човекът най-често се пропуква.

"Това е тъжен, но поучителен случай. Тук не става въпрос за някаква сложна кибер атака срещу технология, а за класическа злоупотреба с доверие", обясни тя.

От полицията признават - не са рядкост подобни измами, при които сами отваряме вратата към личните си данни.

"Хората никога не трябва да предоставят своите пин код, парола, лични данни и тн", призова Бончева.

Младата жена е направила признания и е върнала 11 000 лева. А прогнозата на част от киберекспретите е че след 1 януари, когато приемем еврото, все повече възрастни хора ще се обръщат към онлайн банкирането.







