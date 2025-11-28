ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем
Проблем обаче създаде мокрият печат на платежното нареждане за гаранция, но това бързо бе отстранено.
"Днес в 8:00 сутринта ми звъннаха от Варна, за да ме информират, че пидиефът на паричният превод за гаранцията на Благо, който им пратих, не бил достатъчен; нужен бил и мокър печат.
След бърза консултация с банката и продължителна стиковка между пловдивския и варненския им офис, новоиздаденият документ – с все мокър печат на банката издател – вече е внесен във Варненския окръжен съд.
Следващата стъпка е съдът да изпрати документа по факса (не, не се шегувам!) до затвора, където Благо е задържан.
И ако полученият факс е достатъчно четлив, Благо ще излезе на свобода", написа Манол Пейков във Фейсбук.
Очаква се да освободят варненския кмет до часове.
