Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем

© В рамките на днешния ден варненският кмет Благомир Коцев трябва бъде освободен, след като негови привърженици се активизираха и за часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв.



Проблем обаче създаде мокрият печат на платежното нареждане за гаранция, но това бързо бе отстранено.



"Днес в 8:00 сутринта ми звъннаха от Варна, за да ме информират, че пидиефът на паричният превод за гаранцията на Благо, който им пратих, не бил достатъчен; нужен бил и мокър печат.



След бърза консултация с банката и продължителна стиковка между пловдивския и варненския им офис, новоиздаденият документ – с все мокър печат на банката издател – вече е внесен във Варненския окръжен съд.



Следващата стъпка е съдът да изпрати документа по факса (не, не се шегувам!) до затвора, където Благо е задържан.



И ако полученият факс е достатъчно четлив, Благо ще излезе на свобода", написа Манол Пейков във Фейсбук.



Очаква се да освободят варненския кмет до часове.