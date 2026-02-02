ИЗПРАТИ НОВИНА
Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три трупа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:07
© bTV
Три тела са открити в хижа в местността Гинци, община Годеч. Подаден е сигнал за трима простреляни и открито оръжие до тях. Към мястото са изпратени полиция и Спешна помощ.

Районът, в който се намира хижата, е труднодостъпен. През с. Гинци минава пътят от София за прохода "Петрохан“, село Бързия и Берковица.  

По информация на bTV вчера вечерта от района на хижата са се чули множество изстрели.

Сигналът за откритите тела е подаден към 11:40 часа днес. На място са изпратени и прокурори от Окръжна прокуратура-София.


Още новини от Национални новини:
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
15:05 / 02.02.2026
И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
14:27 / 02.02.2026
Над 7 милиарда лева все още са в обращение
14:02 / 02.02.2026
Три трупа са открити в хижа високо в планината
13:25 / 02.02.2026
Пиян поляк сътвори безумието на годината на АМ "Тракия"
13:09 / 02.02.2026
АПИ: Всички пътища в страната са изчистени и проходими
13:53 / 02.02.2026

Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
