|Много възрастни българи ще получат повече пари днес
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 август (петък).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
