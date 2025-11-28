ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много сериозни предупреждения са в сила за следващите 24 часа
Оранжев код е обявен за 8 области – Кюстендил, област София, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч.
А в жълто са 9 области в Северозападните райони, София-град, Велико Търново, Сливен и Ямбол.
Днес ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. На места в Източна България ще вали дъжд, придружен и с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°.
В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.
По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
