|Много дъжд и в сряда, ето къде
Оранжев код за интензивни валежи е обявен в Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич. Други 6 области са под знака на жълтия код - това са Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна.
В планините ще бъде облачно и ветровито. Валежи от сняг ще има по високите части, а от дъжд - в местата под 1500 метра надморска височина. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
