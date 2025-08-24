ЗАРЕЖДАНЕ...
|Много български хотели в Гърция свалиха цените, двама души могат да почиват за пет дни на Бяло море за 700 лева
Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер. А някои свалиха до 70 евро.
Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където може да се намери нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости на изгодни цени до 80 евро. Освен това, в края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.
След три часа път от София до Бяло море получаваш през септември спокойно море, прясна риба и узо, казват туроператорите. През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите. Но и сърбите също избират това лято Бяло море за своя отдих. Има десетки български хотели в южната ни съседка, които също драстично свалиха цените и вече двама души могат да почиват за пет дни на Бяло море за 700 лева.
