Видяхме едно политическо напрежение и разделение, ние като млади хора не сме съгласни - трябва да се обединим. Товя заяви на брифинг председателят на МГЕРБ- София Никола Скорчалиев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



Припомняме, че вчера в късните часове на протеста - групи от маскирани с качулки хора разрушиха офиса на младежката организация на ГЕРБ в "Оборище". Според младежката организация полицията си е свършила работата много добре и не е отвърнала на агресията с агресия. Категорично заявиха, че нямат нищо общо с провокациите.



"Ако имахме, щяхме ли да чупим собствения си офис"?



"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава.С това цялото нещо ние не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се объдиним и да покажем как трябва да се случват нещата", заявиха от МГЕРБ.



На въпрос дали ще бъде подадена оставка, те отговориха:



"Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор, в който ще разберете какво ще се случи".



