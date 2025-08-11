Младеж изведе от дискотека полугола девойка

© На грозна и много жалка гледка са станали свидетели стотици хора на площад "Христо Ботев“ във Враца. Случаят е от нощта в събота срещу неделя. В редакцията ни бяха изпратени снимки, направени в малките часове на 10 август.



На фотосите се вижда как младеж буквално мъкне тийнейджърка от местната дискотека The Jar, известна в цялата страна като "Буркана", към стълбите на Театъра. От снимките става ясно, че девойката е почти гола – роклята ѝ е вдигната на кръста, а тя е видимо неадекватна.



Момчето извлича момичето в насипно състояние от заведението и го слага да легне на стълбите отпред - може би с цел да се поосвести, за да може да се прибере у дома. Стряскащият ѝ вид обаче подсказва, че най-вероятно няколкото минути сън на цимента не са помогнали на младата жена да се почувства по-добре и да се върне при родителите си у дома по-прилично изглеждаща.



Хора, които са били по същото време в "Буркана", коментират, че ситуацията е била шокираща, а състоянието на момичето силно притеснително и обезпокояващо.



Свидетели споделят, че според тях младата жена е прекалила със спиртните напитки, което е довело до нейното разкрепостено и неконтролируемо поведение впоследствие. Те коментират, че гледката, на която са станали свидетели, била повече от шокираща и силно притеснителна, а най-фрапиращото било, че никой от приятелите на момичето не взел отношение.



Свидетели на стряскащата гледка споделят, че младежът, който я извлякъл, останал с нея навън, но тук въпросът е защо той, както и останалите от компанията, са допуснали да се стигне дотам? Къде са били приятелите на момичето, когато то е прекалявало с употребата на алкохола? Къде са били те, когато тя е останала почти гола и видимо неадекватна, ставайки обект на подигравки и долни подхвърляния?



Защо компанията на девойката е допуснала да се стигне до тази грозна ситуация, след която, най-вероятно, тя би се срамувала от себе си и поведението си? Или може би в онази вечер момичето не е било навън, да се забавлява с "приятели“, а с хора, които биха искали да я омаскарят умишлено?



Отговорът, за съжаление, най-вероятно е един единствен - всички са били твърде заети да се забавляват с чуждото унижение и морално падение.



Всичко това обаче не е срам само за момичето и приятелите му. Това е тревожен сигнал за всяка майка и всеки баща. Къде са родителите в тази история? Ще подминат ли случая с "млади сме били и ние, ще ѝ мине“, или ще разберат, че това е моментът да се намесят категорично?



Да видиш детето си в такова състояние е шок, който трябва да доведе до разговори, забрани, а ако е нужно – и до пълна промяна на средата и приятелския кръг. Родителите не бива да оставят подобно падение да се повтори. Да се реагира не означава да се караш за единичен случай – означава да спасиш бъдещето на детето си. Днешната "забавна“ нощ може да се превърне в утрешна трагедия. А следващия път може да е късно за връщане назад.



Грозната гледка от вчера буди гняв и тревога, защото това не е просто пиянска изцепка, а огледало на упадъка в ценностите ни. Време е обществото да спре да гледа сеир и да започне да защитава! Защото утре на стълбите може да е нечие друго дете и то да носи на гърба си срама, който сега тежи на тази девойка, излязла в събота вечерта просто, за да се забавлява…



Вчера това момиче се е събудило без спомен и с разбита репутация. Другия път обаче е много вероятно да остане и без бельо – и тогава последствията ще са необратими, а белезите от тях да се носят цял живот.



Нима това е цената на забавлението – много алкохол и пълно отсъствие на самосъхранение? Време е да се замислим, пишат колегите от BulNews.