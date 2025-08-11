ИЗПРАТИ НОВИНА
Млада шофьорка от пловдивско село направи голяма беля в Карагеоргиево
Автор: Иван Сотиров 20:49Коментари (0)528
© Burgas24.bg
Илюстрация
В неделя около 01:40 ч. в айтоското село Карагеоргиево, поради загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, преминавайки през тротоар и блъскайки се в лек автомобил "Мерцедес“, паркиран в гаражно помещение на ул. "Първа“, лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 21-годишна жена от пловдивското село Мулдава.

Пострадали са водачката на автомобила, както и нейната 23-годишна спътница от село Карагеоргиево. Те са получили повърхностни наранявания. Прегледани са в болница "Сърце и мозък“ и са освободени за домашно лечение.







