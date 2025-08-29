ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад мъж, въвлечен в телефонна измама: Казаха, че ако не предам парите, ще убият мен и семейството ми
Преди година Иван Войводов попада на обява във фейсбук за работа в Гърция. Свързва се с подателя ѝ - български гражданин, който му иска телефон и го уверява, че работата е лесна и добре платена.
"И реално ми обясни за какво става въпрос, че те са фирма за сглобяеми къщи. Фирмата е регистрирана в България, но реално обектите са им в Гърция, в курортни градчета, и ми обясни, че идеята е да ходя до Гърция, за да мога да взимам документи за самите къщи и да ги карам в България", разказа пред БНТ Иван Войводинов.
След няколко дни Иван получава чрез есемес адрес в Гърция, на който трябва да бъде на следващия ден. Отива на посоченото място – оживен булевард, където го чака жена на около 45 години и му предава запечатан плик.
"Пликът го доставих в Асеновград. Там го бях дал на мъж. Той ми плати горивото, което беше около 200 лв. и ми даде 500 евро", коментира Войводинов.
Няколко дни по-късно Иван тръгва за град Катерини. Взима плик от възрастен мъж.
"В момента, в който тръгнахме за България, 30 - 40 минути по-късно тези въпросните хора ми се обадиха и ми казаха да отворя плика. В момента, в който отворих плика, видях, че има доста голяма сума пари в евро".
Следва обаждане от мъж, представящ се за "шефа" и заплашва момчето.
"И ако не предам парите на посочения от тях адрес в София, ще убият мен и семейството ми. Заплахите за убийство и за изнасилване на приятелката ми продължиха многократно", каза Иван Войводинов.
Младият мъж оставя парите в кошче за боклук в град Костинброд до изоставена къща, там, където са му казали. Но научава, че е призован за съд в Гърция, където да му бъде повдигнато обвинение за измама.
За случая е сезирана Районната прокуратура в Стара Загора. От там съобщиха, че е образувано досъдебно производство и то е в активен стадий на разследване.
