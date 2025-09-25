Млад мъж удари с дървена летва в главата опонент

© Септемврийски полици задържаха млад мъж за хулиганска проява и нанасяне на лека телесна повреда. Вчера сутринта в полицейското управление се получил сигнал от 50-годишен жител на Белово. Мъжът притеснен съобщил, че пред дома му възникнал скандал с 28-годишен мъж от Добрич.



Разпрата прераснала в свада със закани за побой, като след това нападателят нанесъл удар с дървена летва в главата на опонента си. Екипи на полицейския участък в Белово задържали добричлията за срок от 24 часа. По случая се води преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата.