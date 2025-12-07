ИЗПРАТИ НОВИНА
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Автор: Георги Кирилов 18:04
© Фейсбук
Актуална снимка от мястото на трагедията
За фатална катастрофа съобщиха преди минути от пресцентъра на ОД МВР Пазарджик. Тя е станала десетина минути преди 17.00 часа днес на правия участък между разклона за Ракитово и Велинград.

Лек автомобил "Мерцедес" е предприел изпреварване на колата пред него, а секунди по-късно се е блъснал челно в микробус "Ивеко".

27-годишният шофьор на мерцедеса, който е жител на Велинград, е загинал на място. Към района на инцидента са изпратени полиция, пожарна и спешна помощ.

Произшествието се отработва от органите на реда, а участъкът от пътя остава временно затворен до приключване на огледа.







