© Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас днес следобед, научи Burgas24.bg.



Той е открит в жилищен комплекс в апартамент, който е обитавал през последните месеци.



По първоначален оглед няма следи от насилие. Момчето е от Стара Загора според неофициалната информация.