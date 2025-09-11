Млад австриец загина при инцидент в България

© 23-годишният австриец Мориц Пренингер, известен сред любителите на приключения и пътешествия, е загинал при инцидент в Царево, съобщава БГНЕС.



Младият авантюрист започва на 6 юни пътешествие с каяк по река Дунав, като целта му е била да премине маршрута от Линц до Истанбул. В Instagram той активно документираше своето приключение, което следяха близо 10 000 последователи.



"Обичам приключенията“, споделя Мориц в едно от последните си послания, обяснявайки какво го мотивира да измине стотици километри с малка лодка.



Трагедията настъпва на 5 септември, когато в морето край "Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано тяло на мъж. Сигналът е подаден около 07:00 ч., а на място органите на реда установяват, че се касае за удавник. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.



Семейството на Пренингер потвърди трагичната вест с емоционално послание в социалните мрежи:



"С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент. С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него, и на своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма.“



Кметът на родната му община в Австрия също изрази съболезнования и потвърди, че родителите на Мориц са пристигнали в България, за да се запознаят с обстоятелствата около смъртта му.



Официално причините за трагедията все още не са напълно изяснени, но според близките и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат постоянен контакт, съобщават австрийски медии.



Смъртта на младия пътешественик предизвика силен отзвук сред неговите последователи и общността на приключенците, които споделяха вдъхновението му и се възхищаваха на неговата смелост.