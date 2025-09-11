ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Млад австриец загина при инцидент в България
Младият авантюрист започва на 6 юни пътешествие с каяк по река Дунав, като целта му е била да премине маршрута от Линц до Истанбул. В Instagram той активно документираше своето приключение, което следяха близо 10 000 последователи.
"Обичам приключенията“, споделя Мориц в едно от последните си послания, обяснявайки какво го мотивира да измине стотици километри с малка лодка.
Трагедията настъпва на 5 септември, когато в морето край "Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано тяло на мъж. Сигналът е подаден около 07:00 ч., а на място органите на реда установяват, че се касае за удавник. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.
Семейството на Пренингер потвърди трагичната вест с емоционално послание в социалните мрежи:
"С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент. С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него, и на своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма.“
Кметът на родната му община в Австрия също изрази съболезнования и потвърди, че родителите на Мориц са пристигнали в България, за да се запознаят с обстоятелствата около смъртта му.
Официално причините за трагедията все още не са напълно изяснени, но според близките и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат постоянен контакт, съобщават австрийски медии.
Смъртта на младия пътешественик предизвика силен отзвук сред неговите последователи и общността на приключенците, които споделяха вдъхновението му и се възхищаваха на неговата смелост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:47 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продъл...
11:33 / 11.09.2025
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS