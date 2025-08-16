ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митничари отвориха "дяволско ремарке" и откриха над 245 кг марихуана
В операциите митничарите включили и кучето Фюге, обучено за разкриване на наркотици. То е едно от седемте кучета детектори за наркотици, които са зачислени към турската митница на Капъкуле, информират от БТА.
Изданието отбелязва, че по нареждане на екипите един камион с ремарке, което митничарите наричали “дяволско ремарке", и натоварен с мебели, бил подложен на проверка със скенер. При проверката кучето детектор реагирало за наличие на наркотик. В пролуките на една маса и пролуките на краката, които били закрепени с винтове, разкрили 80,6 кг марихуана, разпределена в 51 броя пакети.
Контрабандната стока е била конфискувана, а шофьорът на камиона е предаден на съдебните власти в Одрин по обвинение за наркотрафик.
Контрабандна пратка марихуана е била разкрита и в тир, който пристигнал на Капъкуле. При видеокамерите на пункта екипите забелязали подозрителни действия от страна на шофьора.
След като наредили проверка на тира на скенера, шофьорът напуснал превозното средство и се опитал да избяга през границата, но бил заловен.
При проверката на тира с участие на кучето детектор били разкрити 165,9 кг марихуана, разпределена в 64 броя пакети.
Шофьорът на тира също е предаден на съдебните власти в Одрин.
