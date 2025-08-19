ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митко Павлов: В България - нито на улицата, нито в колата, нито на тротоара, нито в морето става
"Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса:
"В България на улицата не става, в колата не става, на тротоара не става, в морето не става, на училище не става, в болница не навсякъде става, в градски транспорт не става, явно са прави пилотите, че най-сигурното място си остава самолетът. Без да съм черноглед, а по-скоро само резюмирам", написа той.
