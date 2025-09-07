Миролюба Бенатова се ожали

© Facebook Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София. 2 колони. Почти не мърдат. Това написа във Facebook журналистът Миролюба Бенатова.



"Фокус" публикува целия пост:



Полицейска кола с двама полицаи вътре, съблюдава реда в задръстването. Не разбирам смисъла от присъствието на орган на реда в спряло състояние, но явно това е тактика за превенция на задръстванията, която не ми е известна.



Идва време за дефилето и колчетата. Магистралата свърши.