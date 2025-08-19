ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Миролюба Бенатова: Това е адът!
Тя визира вчерашната трагедия, при която 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър.
"Искам да прегърна тази жена, да плача с нея, да опитам да я утеша. Да ѝ кажа, че не е виновна. Знам, че няма да ме чуе. Но все пак. Искам да не е сама в този ужас.
И не, това падане от парашут заради лоша осигуровка на атракцион, не е "черен лебед" или случайност.
Това е онази административна неангажираност, превърната в автоимунното заболяване на държавата.
Това е самоунищожението на България, отвъд пропагандата и лозунгите.
Това е "традиционната ценност" - липса на отговорност към самите себе си.
Иска ми се да не се обърнем на другата страна и този път. А знам, че събитието е толкова смразяващо, че води до парализа.
Даже гневът не може да си пробие път, защото е заместен от отчаяние.
Как да си дадем сметка, че след като у нас е рисковано да се возим в нощен автобус, защото вътре може да ни сгази кола и може да паднем от атракцион, защото никой не отговаря за сигурността му, значи вече и фасадата на държава на съществува.
Знам, че изглежда сякаш случаят е единичен и не би трябвало да се обобщава, защото не е професионално.
Но единичните случаи са толкова много и показват толкова много липса на сигурност, че си позволявам да обобщя.
Дано тази майка намери мир.
А виновните да понесат отговорност. Да има виновни и това да не се окаже тя - възрастният, който е подписал декларация, че носи отговорност за детето си по време на полета", пише още Бенатова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без пре...
09:47 / 19.08.2025
Опитен криминалист: Убийството в Първомай не е заради обир, има л...
09:39 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато...
09:32 / 19.08.2025
БСК: В голямата потребителска кошница има страшно много стоки и т...
09:23 / 19.08.2025
Пловдивски бизнесмен е шофирал джипа, конвоиран от полицаи, докат...
09:11 / 19.08.2025
Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионир...
09:31 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS