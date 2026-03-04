Сподели close
Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ, Израел и Иран. Изстреляните балестични ракети за първи път към Турция променят коренно оценките при които ние обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на България

Това каза служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му той е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток.

Днес от 13:00 часа ще бъде извършен обстоен анализ на рисковете и заплахите от конфликта в Близкия изток.