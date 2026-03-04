ЗАРЕЖДАНЕ...
Министърът на отбраната: Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ
Това каза служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му той е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток.
Днес от 13:00 часа ще бъде извършен обстоен анализ на рисковете и заплахите от конфликта в Близкия изток.
Голям Ботев
преди 5 ч. и 18 мин.
Опасността от войната в Иран е нищожна в сравнение от тази в Украйна! У нас няма иранофили, но е пълно с путинофили и след вчерашните демонстрации на путинофилство, нищо чудно войната у нас да избухне всеки момент.
