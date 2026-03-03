ЗАРЕЖДАНЕ...
Министърът на отбраната: Нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ, няма основание България да бъде цел на атака
И допълни: "Генералният секретар заяви, че НАТО не участва в операцията, главнокомандващият заяви същото, ние също го заявяваме, няма никакво основание България да бъде цел на атака като държава-членка на Алианса".
Според него една такава атака няма основание да бъде извършена: "Няма промяна, Съединените щати не са поискали нищо друго от това, което сме докладвали на 17 и 18 февруари като задача по предното присъствие".
