По отношение на дейността на нашите военновъздушни сили и присъствието на САЩ няма никаква промяна. Това са тренировка и действие по отношение на изкискванията на НАТО, нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ, Египет и Иран в тази ситуация. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов на извънредна среща при премиера Андрей Гюров, предаде репортер наИ допълни: "Генералният секретар заяви, че НАТО не участва в операцията, главнокомандващият заяви същото, ние също го заявяваме, няма никакво основание България да бъде цел на атака като държава-членка на Алианса".Според него една такава атака няма основание да бъде извършена: "Няма промяна, Съединените щати не са поискали нищо друго от това, което сме докладвали на 17 и 18 февруари като задача по предното присъствие".