|Министерството на здравеопазването с остра реакция срещу проявена агресия към служители
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
"През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност.
Такива ситуации са напълно недопустими, още повече когато поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политически противопоставяния.
Обръщаме внимание, че само ден по-рано в София се проведе протест срещу насилието над жени. Но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат.
Министерството на здравеопазването стои зад своите и зад всички служители на държавната администрация, които съвестно изпълняват служебните си задължения.
Категорично осъждаме всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват. Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин".
