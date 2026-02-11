ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!
Ето какво пише Мимо Гарсия до медиите:
"Уважаеми госпожи и господа,
От неделя насам се чувствам като герой в криминална сага. Докато майка ми Виктория Груева бере душа, прикована на легло от онкологично заболяване, при нея се появяват медицински лица – лекар и сестра, от първия ѝ сблъсък с рака през 2018-2019 година.
Възползвайки се от нейната доверчивост и неадекватност на моменти, вследствие на заболяването и включваща дори халюцинации, че е успешно отстранен туморът, макар да е неоперабилен, както и че някой поставя нещо в храната ѝ, са взели ключовете за офиса на нейната фирма, влезли са, тършували са и са присвоили нотариален акт.
Макар че им дадох възможност, пишейки им на СМС и във Вайбър, да върнат документа и да приключим спора дотук, те продължават да я манипулират по телефон да им препише имота, както и да я настройват срещу мен и баща ми.
Освен че публикувах записа от камерата в офиса и написах името на доктора, подадох сигнал и в прокуратурата.
Недопустимо е да се злоупотребява с хора в тежко здравословно състояние!".
