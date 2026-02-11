Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!

© Риалити героят Мимо Гарсия съобщи за брутална схема, свързана с майка му, която е болна от рак. По негови думи медицински лица са я излъгали, докато тя е била в неадекватно състояние, взели са ключовете от офиса на фирмата й, тършували са и са присвоили нотариален акт.



Ето какво пише Мимо Гарсия до медиите:



"Уважаеми госпожи и господа,



От неделя насам се чувствам като герой в криминална сага. Докато майка ми Виктория Груева бере душа, прикована на легло от онкологично заболяване, при нея се появяват медицински лица – лекар и сестра, от първия ѝ сблъсък с рака през 2018-2019 година.



Възползвайки се от нейната доверчивост и неадекватност на моменти, вследствие на заболяването и включваща дори халюцинации, че е успешно отстранен туморът, макар да е неоперабилен, както и че някой поставя нещо в храната ѝ, са взели ключовете за офиса на нейната фирма, влезли са, тършували са и са присвоили нотариален акт.



Макар че им дадох възможност, пишейки им на СМС и във Вайбър, да върнат документа и да приключим спора дотук, те продължават да я манипулират по телефон да им препише имота, както и да я настройват срещу мен и баща ми.



Освен че публикувах записа от камерата в офиса и написах името на доктора, подадох сигнал и в прокуратурата.



Недопустимо е да се злоупотребява с хора в тежко здравословно състояние!".