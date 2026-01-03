ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милен Керемедчиев: САЩ превземат Венецуела без изстрели и жертви
"Случвало се преди 35 години, когато САЩ влязоха в Панама и арестуваха тогавашния президент. А сега виждаме отново, без един изстрел, без жертви, САЩ превземат Венецуела“, заяви той в ефира на NOVA NEWS.
Керемедчиев отбеляза, че въпросът за законността на операцията ще бъде разгледан на ниво ООН.
"Доколко тези действия отговарят на международното право, аз съм сигурен, че ще има свикан Съвет за сигурност на обединените нации“, каза още той.
По отношение на управлението след извеждането на Мадуро, бившият министър посочи, че американците вероятно ще преговарят с вицепрезидентката Родригес, която е "един от най-сериозните поддръжници на режима на Мадуро“.
Керемедчиев подчерта, че въоръжените сили на Венецуела все още държат значителна власт и предаването на властта едва ли ще бъде изцяло мирно.
Бившият външен министър предупреди, че операцията променя глобалните правила на политиката.
