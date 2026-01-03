ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Милен Керемедчиев: САЩ превземат Венецуела без изстрели и жертви
Автор: ИА Фокус 22:36Коментари (0)95
© NOVA NEWS
Бившият министър на външните работи Милен Керемедчиев коментира последиците от американската операция във Венецуела. Според него ситуацията е почти безпрецедентна.

"Случвало се преди 35 години, когато САЩ влязоха в Панама и арестуваха тогавашния президент. А сега виждаме отново, без един изстрел, без жертви, САЩ превземат Венецуела“, заяви той в ефира на NOVA NEWS.

Керемедчиев отбеляза, че въпросът за законността на операцията ще бъде разгледан на ниво ООН.

"Доколко тези действия отговарят на международното право, аз съм сигурен, че ще има свикан Съвет за сигурност на обединените нации“, каза още той.

По отношение на управлението след извеждането на Мадуро, бившият министър посочи, че американците вероятно ще преговарят с вицепрезидентката Родригес, която е "един от най-сериозните поддръжници на режима на Мадуро“.

Керемедчиев подчерта, че въоръжените сили на Венецуела все още държат значителна власт и предаването на властта едва ли ще бъде изцяло мирно.

Бившият външен министър предупреди, че операцията променя глобалните правила на политиката.



Още по темата: общо новини по темата: 10
03.01.2026 »
03.01.2026 »
03.01.2026 »
03.01.2026 »
03.01.2026 »
03.01.2026 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
21:04 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отп...
20:30 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
20:07 / 03.01.2026
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Майка на две деца загина, след като дърво падна върху автомобила й
Напрежение между САЩ и Венецуела
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: