ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
Въпреки подготовката, за много хора цифрата наполовина се оказва стресираща. Това дори може да ни подведе, че сме получили по-малко пари или да харчим повече.
Психолозите предупреждават, че за да свикнем с новата валута напълно и да адаптираме живота си към нея може да отнеме между 2 и 4 години. Това важи особено за хора, които до този момент не са разплащали с евро. Периодът на адаптация може да приключи и по-лесно, ако приемем по-бързо новото като нещо нормално, пише NOVA.
"Между 2 и 4 години е психичният механизъм, който ще работи в нас да сравняваме и да се лекуваме от тази травма на прехода. Когато ние видим половин заплата решаваме, че вече ни е отнето някакво жизнено право. Ние решаваме, че нашата сигурност е разклатена и тук има един дисонанс, който се получава в съзнанието на хората – те не виждат реалността, а започват да обслужват страховете си", заяви психологът Ина Антонова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1851
|предишна страница [ 1/309 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм!
16:02 / 28.01.2026
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS