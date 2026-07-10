България е пред прага на динамичен метеорологичен период, през който слънчевото и горещо време с температури до 36°C ще се редува с купесто-дъждовна облачност, гръмотевични процеси и краткотрайни летни валежи. В началото на следващата седмица се очаква и преминаването на относително хладна въздушна маса, която временно ще понижи дневните температури.

Гореща неделя и последващ метеорологичен обрат

През почивните дни времето в страната ще бъде предимно слънчево, като температурите ще отбележат повишение и в неделя максималните стойности ще достигнат между 30° и 35°. Около и след обяд в неделния ден, както и в часовете до полунощ, над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, която ще донесе валежи и гръмотевици, като явленията ще бъдат по-интензивни в планините и прилежащите планински райони.

През нощта срещу понеделник и в първия ден от новата седмица се очаква проникването на относително хладен въздух под влияние на засилващ се вятър от северозапад, което ще доведе до слабо понижение на дневните температури. Краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевична активност, ще се развият на места в Централна Северна България, Източна България и в планинските масиви.

Динамика в средата на седмицата и нов скок на термометрите

Във вторник в страната ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове отново ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, като се запазва повишената вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще отслабне в известна степен и ще се завърти от север-северозапад.

В средата на седмицата времето ще бъде предимно слънчево, като временни увеличения на облачността ще се наблюдават главно след обяд. На отделни места все още ще има краткотрайни валежи, но те ще бъдат с по-малка интензивност, а в четвъртък ще намалеят и по своя териториален обхват. Вятърът ще продължи да отслабва, като в западната половина от страната временно дори ще стихва. Максималните температури в страната отново ще започнат да се повишават и в четвъртък ще достигнат стойности между 31° и 36°, като по-ниски ще останат по Черноморието.