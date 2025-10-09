Meteo Balkans: За съжаление тази карта се оказа вярна

© За съжаление тази карта се оказва вярна. Нивата на реките в Северна Централна България се вдигнаха до критични нива. Във Велико Търново р. Янтра е в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра. Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кв. "Асенов“, кв. "Чолаковци“, следи се и ниската точка на улица "Крайбрежна“.



Повишаването на нивото на Янтра е в плато - река Белица в Килифарево падна с 13 сантиметра за 2 часа, в Дебелец нивото се задържа на около 3,40 метра. От горното течение на Янтра също не идва повече вода – при Пушево стойностите се понижават.



Единствено Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, продължава да се покачва, съобщиха от Meteo Balkans.