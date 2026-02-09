Meteo Balkans: След 15.00-16.00 часа шофирайте внимателно по проходите към Пловдив

© След 15.00 – 16,00 часа шофирайте внимателно по проходите към Пловдив, както и в посока Монтана, Враца, Видин и Плевенско. Очакват се валежи от сняг, на места интензивни. Проблемът тук не е очакваната снежна покривка, а времето, за което ще се натрупа. Очаква се за период от 2–4 часа тя да надмине 2–3 см, като видимостта да бъде намалена под 500 метра, предупредиха синоптиците от Meteo Balkans.



Тази вечер и през нощта срещу вторник се очаква влошаване на пътните условия в редица райони на страната. Най-засегнати ще бъдат планинските части на Северозападна България, Средногорието и голяма част от Южна България, където валежите ще бъдат предимно от сняг.



В крайните северозападни райони снежната покривка ще се образува бързо и за кратко време ще надхвърли 4–5 сантиметра, което ще затрудни движението по второстепенните и планинските пътища. Значително по-сериозна е ситуацията в Южна България, където снеговалежите ще бъдат по-интензивни и се очаква натрупване на над 15 сантиметра сняг, особено в предпланинските и планинските райони.



Комбинацията от снеговалежи, понижаващи се температури и на места силен вятър ще създаде предпоставки за заледявания, снегонавявания и намалена видимост. Водачите трябва да бъдат изключително внимателни, да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да избягват ненужни пътувания в рисковите райони през нощта.