Очакваната синоптична обстановка в края на април изисква повишено внимание, тъй като към страната ще се насочи мощен студен фронт. Прогнозите сочат, че на 26 април очакваме силни ветрове, особено в Северна Централна и Североизточна България.
Поривите на вятъра могат да достигнат до 100 км/ч, което създава предпоставки за материални щети, включително по инфраструктура, дървета и покривни конструкции. Затова е препоръчително гражданите и бизнесите в засегнатите райони да следят актуалните прогнози и предупреждения, предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.
Освен силния вятър, студеният фронт ще доведе и до рязка промяна в температурите. В Североизточна България се очаква понижение с над 10 градуса в рамките на кратък период, което ще се усети осезаемо.
Интересното е, че според НИМХ такова застудяване не се вижда на хоризонта
От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и през почивните дни максималните ще достигат 20°, в неделя в отделни низини 25°, казват държавните метеоролози.
