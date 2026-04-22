Очакваната синоптична обстановка в края на април изисква повишено внимание, тъй като към страната ще се насочи мощен студен фронт. Прогнозите сочат, че на 26 април очакваме силни ветрове, особено в Северна Централна и Североизточна България.

Поривите на вятъра могат да достигнат до 100 км/ч, което създава предпоставки за материални щети, включително по инфраструктура, дървета и покривни конструкции. Затова е препоръчително гражданите и бизнесите в засегнатите райони да следят актуалните прогнози и предупреждения, предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

Освен силния вятър, студеният фронт ще доведе и до рязка промяна в температурите. В Североизточна България се очаква понижение с над 10 градуса в рамките на кратък период, което ще се усети осезаемо.

От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и през почивните дни максималните ще достигат 20°, в неделя в отделни низини 25°, казват държавните метеоролози.