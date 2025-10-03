ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: Много хора пишеха грозни коментари и плюеха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:49
©
"Равносметката… За съжаление прогнозите се сбъднаха почти на 100%. Да, може да има райони с по-малки валежи от предвидените, но като цяло валя в цяла България. Имахме високи вълни, много сняг в планините, наводнения и покачване на нивото на реките. За съжаление много хора критикуваха прогнозите, подиграваха се, пишеха грозни коментари и плюеха. Жалко за пострадалите и за нанесените щети. Срещу природата не можем да се борим.

Преди около седмица писахме, че се очакват снеговалежи в София – падна големи подигравки. Преди около месец писахме, че заради топлата вода по Черноморието е възможно да има наводнения – отново огромен хейт. За съжаление в България хейтът е на първо място.

Обръщаме се и към колегите от Meteo Bulgaria – браво и на вас! В България метеорологията се диктува от нас.

Колегата ни прекарва часове наред след работа, за да развива и подобрява SPM – именно от него бяха картите за пътната обстановка и нивата на реките.

Ето, че и BG Alert работи. Доволни сме, че повечето институции си вършат работата", съобщиха от Meteo Balkans.


Къде работи BG Alert? Ако кметът не може да си влезне в профила, трябва да изпрати електронно съобщение(email), за да пуснат авариийното съобщение. Пълен абсурд
+1
 
 
по простичките хорица фенове на вгъзраждане много обичат да плюят и да пишат за неща ,от които и хабер си нямат.Нищо -важното е специалистите да си вършат работата а тези плюещите те са опасни само по избори когато тръгнат да гласуват за поредния фюрер -спасител.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

