Meteo Balkans: Много хора пишеха грозни коментари и плюеха

© "Равносметката… За съжаление прогнозите се сбъднаха почти на 100%. Да, може да има райони с по-малки валежи от предвидените, но като цяло валя в цяла България. Имахме високи вълни, много сняг в планините, наводнения и покачване на нивото на реките. За съжаление много хора критикуваха прогнозите, подиграваха се, пишеха грозни коментари и плюеха. Жалко за пострадалите и за нанесените щети. Срещу природата не можем да се борим.



Преди около седмица писахме, че се очакват снеговалежи в София – падна големи подигравки. Преди около месец писахме, че заради топлата вода по Черноморието е възможно да има наводнения – отново огромен хейт. За съжаление в България хейтът е на първо място.



Обръщаме се и към колегите от Meteo Bulgaria – браво и на вас! В България метеорологията се диктува от нас.



Колегата ни прекарва часове наред след работа, за да развива и подобрява SPM – именно от него бяха картите за пътната обстановка и нивата на реките.



Ето, че и BG Alert работи. Доволни сме, че повечето институции си вършат работата", съобщиха от Meteo Balkans.