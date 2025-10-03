ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Много хора пишеха грозни коментари и плюеха
Преди около седмица писахме, че се очакват снеговалежи в София – падна големи подигравки. Преди около месец писахме, че заради топлата вода по Черноморието е възможно да има наводнения – отново огромен хейт. За съжаление в България хейтът е на първо място.
Обръщаме се и към колегите от Meteo Bulgaria – браво и на вас! В България метеорологията се диктува от нас.
Колегата ни прекарва часове наред след работа, за да развива и подобрява SPM – именно от него бяха картите за пътната обстановка и нивата на реките.
Ето, че и BG Alert работи. Доволни сме, че повечето институции си вършат работата", съобщиха от Meteo Balkans.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 53 мин.
0
преди 1 ч. и 30 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Народът за бедствието на морето: Сърбайте си попарата, богаташи
12:31 / 03.10.2025
Ограничиха движението и по АМ "Тракия"
11:57 / 03.10.2025
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
11:56 / 03.10.2025
Зима и сняг изненадаха хиляди
11:41 / 03.10.2025
Спряха движението по АМ "Хемус"
11:35 / 03.10.2025
"Арапя" е под вода, хора от опасните райони са евакуирани
10:44 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS