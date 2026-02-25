ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: До часове на места в България може да има "снежни гръмотевични бури"
Как се образува снежна гръмотевична буря?
Снежната гръмотевична буря (наричана още thundersnow или гръмотевичен сняг) е рядко и впечатляващо явление — гръмотевична буря, при която вместо дъжд вали сняг, а понякога и много интензивно.
Образува се по почти същия начин като обикновената лятна гръмотевична буря, но при много по-студени условия. Ето основните стъпки и условия:
Необходими съставки (рецептата за thundersnow)
Влага (достатъчно водна пара) — обикновено от топъл, влажен въздух близо до повърхността или от преминаване на студен въздух над по-топла водна повърхност (море, езеро). В този случай над сушата.
Силно издигане (lift / конвекция) — въздухът трябва да се издига бързо и високо нагоре.
Нестабилност (атмосферна нестабилност) — топъл въздух отдолу + много студен въздух отгоре → голяма температурна разлика по вертикала.
Температура близо до земята под 0 °C — за да пада валежът като сняг, а не като дъжд.
Днес в Източна България се очаква да премине студен атмосферен фронт. Бързото нахлуване на много студен въздух отгоре, ще доведе до образуването на изолирани снежни гръмотевични бури.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 498
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
13:08 / 25.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да ре...
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата: Не е упражнен натиск върху вътрешния министър
12:35 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега з...
12:29 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента
12:35 / 25.02.2026
Руски граждани продължават да разпродават имотите си в България
12:22 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS