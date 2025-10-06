ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05Коментари (0)440
©
"Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения, като най-висок риск има в районите, оцветени в червено.

Интензивните валежи ще се образуват заради по-топлата черноморска вода. Циклонът ще засмуква огромно количество влага, която ще се насочи към нашата страна. Очакваните валежи ще бъдат конвективни и стациониращи – подобни на тези от 3 октомври.

Още на 3 октомври, след бедствието, споменахме за този циклон. Къде ще бъдат най-значителните валежи?

Очакваните валежи ще са в района на Бургас, нос Емине, Варна и между Балчик и Каварна. За период от три часа количеството дъжд ще надмине 30–40 л/кв.м", съобщиха от Meteo Balkans.


