ЗАРЕЖДАНЕ...
Месец по-късно: Загиналите под връх Околчица могат да бъдат погребани
©
Телата на тримата бяха задържани, тъй като прокуратурата е назначила допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта.
Резултатите от допълнителната експертиза още не са готови. Тримата бяха открити в кемпер под връх Околчица на 8 февруари.
Според разследващите, Макулев и Златков са убити от Калушев, с по един куршум в главата, след което той слага край на живота си.
Тъй като родителите на Златков са разделени, но и двамата са наследници, те са уведомени чрез електронно съобщение, с оглед уточняване на процедурата по предаване на тялото. Двамата родители имали различно желание за погребението на младежа.
Още по темата
/
БПЦ за Петрохан: Духовната заблуда може да доведе до трагедии, когато човек се довери на самозвани духовни водачи
05.03
15-годишното момче, убито край Околчица, е фигурирало едновременно в две различни форми на обучение
05.03
Още от категорията
/
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Общо три земетресения удариха Южна България в рамките на 2 часа
23:11 / 06.03.2026
Майката с близнаците, отглеждани в болница има общо 7 деца, Нито ...
22:28 / 06.03.2026
Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
21:40 / 06.03.2026
Почти две години Александър Макулев, открит мъртъв на Околчица, н...
20:51 / 06.03.2026
Земетресение в Южна България
20:10 / 06.03.2026
Още 180 българи се прибират от Дубай утре
20:11 / 06.03.2026
Актуални теми
Сергей Пройчев
на 06.03.2026 г.
Луди прокурори майката с фонтанелата таман щеше да прави протести те и върнаха трупа на детето убито от добрата лама.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.