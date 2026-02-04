ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Масова психоза обхвана жените в Бургас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:36Коментари (1)1721
©
Растат сигналите от потърпевши в лазерните центрове в Бургас, заснемали тайно клиентите си. Скандалът доби обществена популярност, когато се разбра, че видеата са качвани в сайтове с порнографско съдържание. Десетки са жените, които са пострадали. Разследването продължава с разпити, а огледите са приключили още в понеделник, казаха за bTV от полицията в морския град. 

Страх и масова психоза е обхванала жените в морския град заради изтеклите клипове. bTV показа няколко жертви на студиата за красота, които разказаха как са пострадали.

Клиентка на едно от претърсените студиа разказа, че живее "в постоянен ужас“ да не се види или разпознае в интернет. Друга майка разказва, че 11-годишната ѝ дъщеря е посещавала лазерни процедури. Макар детето да не се е събличало напълно, страхът, че могат да съществуват записи, е огромен. И двете категорично отказват да говорят публично и още не са решили дали да заведат дело.

Показанията на една от жертвите разкриват мащаба на травмата. Жената разказва, че е посещавала салона през 2022 и 2023 г., а впоследствие е открила свое видео в порносайтове – не в един, а в поне десет. "Камерата е изключително близко поставена – беше на метър-метър и нещо от мен, насочена директно към интимните ми части. Имам хиляди гледания и рейтинг в сайта“, казва тя и допълни, че по време на процедурата не е видяла камерата.

По думите ѝ достъпът до пълните видеа става срещу плащане с криптовалута, което ги прави трудно проследими и свалянето им почти невъзможно. Тя допълни, че нейно видео е излъчвано на живо в сайт за възрастни.

Пострадалите жени вече са се организирали в неформална общност и си обменят информация. "За един ден се събрахме близо сто жени – семейни, с деца, с добри професии“, разказва жертвата. Според нея има сериозни съмнения, че част от записите са били излъчвани и на живо.

По данни на ОД на МВР – Бургас до момента основателните жалби вече са над 100, като по всеки сигнал ще се работи поотделно. Разпитите продължават, а от полицията предупреждават хората да не се поддават на паника и на непроверена информация, която циркулира и в социалните мрежи.

Към момента полицията работи по конкретни сигнали за два салона в Бургас – в централната част на града и в ж.к. "Меден рудник“. В същото време в социалните мрежи вече се появяват твърдения за подобни практики и в други обекти, които тепърва ще бъдат проверявани.

За подобно престъпление законът предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.


Още по темата: общо новини по темата: 5
04.02.2026 Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
03.02.2026 Нови разкрития: 9-годишно дете e заснето в салон за лазерна епилация
03.02.2026 Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02.2026 Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козметичен салон
02.02.2026 Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, сред жертвите е и непълнолетна






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Как ще се слагат камери където има голи жени? И няма тяхно съгласие да ги снимат голи, нито пък информация че ги снимат, както има в магазините. И собствениците не знаели... Много добре знаят и са за затвора. Директора на едно училище му разказаха играта че сложил една камера в мъжката тоалетна дето гледа към писоарите, и то без да им снима интимните части, а тук ... собствениците били жертва...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Хижа "Петрохан" е препродадена на частен собственик, известен кат...
08:53 / 04.02.2026
49-годишният Ивайло е единият от убитите в хижата, за която говор...
08:09 / 04.02.2026
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощув...
08:28 / 04.02.2026
Интересен празник е днес, нестандартни имена имат имен ден
07:48 / 04.02.2026
НИМХ изненада с прогноза за нова порция сняг!
07:49 / 04.02.2026
Ивайло Мирчев "уби" Бойко Борисов
22:25 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Делото Епстийн
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: