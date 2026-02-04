ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масова психоза обхвана жените в Бургас
Страх и масова психоза е обхванала жените в морския град заради изтеклите клипове. bTV показа няколко жертви на студиата за красота, които разказаха как са пострадали.
Клиентка на едно от претърсените студиа разказа, че живее "в постоянен ужас“ да не се види или разпознае в интернет. Друга майка разказва, че 11-годишната ѝ дъщеря е посещавала лазерни процедури. Макар детето да не се е събличало напълно, страхът, че могат да съществуват записи, е огромен. И двете категорично отказват да говорят публично и още не са решили дали да заведат дело.
Показанията на една от жертвите разкриват мащаба на травмата. Жената разказва, че е посещавала салона през 2022 и 2023 г., а впоследствие е открила свое видео в порносайтове – не в един, а в поне десет. "Камерата е изключително близко поставена – беше на метър-метър и нещо от мен, насочена директно към интимните ми части. Имам хиляди гледания и рейтинг в сайта“, казва тя и допълни, че по време на процедурата не е видяла камерата.
По думите ѝ достъпът до пълните видеа става срещу плащане с криптовалута, което ги прави трудно проследими и свалянето им почти невъзможно. Тя допълни, че нейно видео е излъчвано на живо в сайт за възрастни.
Пострадалите жени вече са се организирали в неформална общност и си обменят информация. "За един ден се събрахме близо сто жени – семейни, с деца, с добри професии“, разказва жертвата. Според нея има сериозни съмнения, че част от записите са били излъчвани и на живо.
По данни на ОД на МВР – Бургас до момента основателните жалби вече са над 100, като по всеки сигнал ще се работи поотделно. Разпитите продължават, а от полицията предупреждават хората да не се поддават на паника и на непроверена информация, която циркулира и в социалните мрежи.
Към момента полицията работи по конкретни сигнали за два салона в Бургас – в централната част на града и в ж.к. "Меден рудник“. В същото време в социалните мрежи вече се появяват твърдения за подобни практики и в други обекти, които тепърва ще бъдат проверявани.
За подобно престъпление законът предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.
