|Машинистът на дерайлиралия товарен влак край Пясъчево: 38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало
Вследствие на инцидента няколко цистерни с дизелово гориво се запалиха.
По думите на Христо Христов инфраструктурата в района е "под всякаква критика“ и това не е първият подобен случай.
"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата“, разказа машинистът.
"38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие“, каза още Христо Христов.
"Добре, че не беше газ и нямаше взрив“, допълни той.
Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно. Той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години. И по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.
Трифон Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.
