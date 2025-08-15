Машинистът на дерайлиралия товарен влак край Пясъчево: 38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало

© Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч, каза пред bTV единият машинистите от дерайлиралия товарен влак в Хасковско.



Вследствие на инцидента няколко цистерни с дизелово гориво се запалиха.



По думите на Христо Христов инфраструктурата в района е "под всякаква критика“ и това не е първият подобен случай.



"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата“, разказа машинистът.



"38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие“, каза още Христо Христов.



"Добре, че не беше газ и нямаше взрив“, допълни той.



Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно. Той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години. И по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.



Трифон Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.