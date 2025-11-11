ИЗПРАТИ НОВИНА
Мария Захарова: Споразумението между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот е част от милитаризацията на Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51
©
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи подписаното споразумение между германския концерн "Райнметал“ (Rheinmetall) и държавното предприятие ВМЗ-Сопот като "поредно действие по привеждането на европейските икономики на военни релси“. Коментарът беше направен по време на редовния брифинг на руското външно министерство.

Захарова подчерта, че Москва е "обърнала внимание“ на церемонията в София на 28 октомври, когато в присъствието на българското политическо ръководство беше подписан договор за изграждането на най-големия завод за производство на барут и боеприпаси в страната.

Според нея тенденцията към милитаризация в Европейския съюз е "катастрофална“ и в контекста на войната в Украйна води до "прекомерно увеличаване на военните и политическите рискове в Европа“. Тя припомни, че преди това същият концерн е сключил сходно споразумение и в Румъния.

Руската дипломатка критикува и самия ЕС, заявявайки, че днес "пречи на гражданите си да живеят“, за разлика от времето, когато е бил Европейска икономическа общност и "е помагал на хората да живеят“.

Подписаният в София договор между ВМЗ и "Райнметал“ предвижда създаването на смесено предприятие с мажоритарен дял от 51% за германската страна и 49% за българската. Инвестицията е оценена на близо 1 млрд. евро и се определя като най-голямата индустриална инвестиция на зелено в България от началото на прехода. Проектът включва изграждане на завод за производство на барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи.


Що ма Марче? Аз ли нападнах вероломно Украйна? На агресора с агресия!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

