Манол Пейков: Почти половината от необходимата за гаранцията сума е събрана

© Народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков обяви, че към 20:30 днес, почти два часа след началото на кампанията за събиране на средства за гаранцията на Благо Коец, са събрани:



- По сметка: 735 дарения, 77,500 лв.



- По PayPal: 170 дарения, 14,864 лв.



Или общо: 905 дарения, 92,364 лв.



"Това е почти половината от необходимата за гаранцията сума. Целта ни е рано утре сутрин Благо да се прибере при семейството си. На път сме да го постигнем", написа още Пейков в профила си във Facebook. Той припомни и данните за сметката:



Фондация "Манол Пейков и приятели"



Търговска банка Д АД



IBAN: BG09DEMI92405000310141



или PayPal: manolpeykov@yahoo.com



Основание: За гаранцията на Благо



По-рано семейството на Коцев съобщи, че актьорът Филип Буков също е организирал кампания за набиране на средства за покриването на гаранцията.