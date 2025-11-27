Манол Пейков: Нека да съберем тези 200 000 лева 

© 200 000 лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно, целта е именно такава. Предлагам да се пробваме да я съберем. Това написа в профила си във Facebook народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков.



"Фокус" припомня, че кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода, но срещу гаранция от 200 000 лева.



Публикуваме целия пост на Манол Пейков без редакторска намеса



Скъпи приятели



След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си.



Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни.



Предлагам да се пробваме да я съберем.



Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-с и л н о от всеки жалък опит за авторитаризъм.



Ако искате да се включите – знаете сметката:



Фондация "Манол Пейков и приятели"



Търговска банка Д АД



IBAN: BG09DEMI92405000310141



или PayPal: manolpeykov@yahoo.com



Основание: За гаранцията на Благо



П.П. Аз току-що преведох 1000 от последната си депутатска заплата. Остават 199,000.



Благодаря ви за подкрепата и споделянето!



Колкото по-бързо съберем сумата, толкова по-скоро Благо ще се прибере у дома.