ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Манол Пейков: Нека да съберем тези 200 000 лева
"Фокус" припомня, че кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода, но срещу гаранция от 200 000 лева.
Публикуваме целия пост на Манол Пейков без редакторска намеса
Скъпи приятели
След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си.
Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни.
Предлагам да се пробваме да я съберем.
Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-с и л н о от всеки жалък опит за авторитаризъм.
Ако искате да се включите – знаете сметката:
Фондация "Манол Пейков и приятели"
Търговска банка Д АД
IBAN: BG09DEMI92405000310141
или PayPal: manolpeykov@yahoo.com
Основание: За гаранцията на Благо
П.П. Аз току-що преведох 1000 от последната си депутатска заплата. Остават 199,000.
Благодаря ви за подкрепата и споделянето!
Колкото по-бързо съберем сумата, толкова по-скоро Благо ще се прибере у дома.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:13 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:41 / 27.11.2025
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюдже...
17:18 / 27.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:25 / 27.11.2025
Единственият кмет-парамедик в България управлява село на 45 км от...
16:11 / 27.11.2025
Новата програма обещава ваучери от 20 000 лв. на домакинство, но ...
16:05 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS