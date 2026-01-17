ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителство в сервитута на водопровод
Автор: ИА Фокус 19:46Коментари (0)632
© NOVA NEWS
Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов коментира както политическата ситуация, така и ключови въпроси от своя ресор по NOVA NEWS.

Манол Генов представи подробна информация за контрола върху ТЕЦ-овете през отоплителния сезон. По думите му от октомври досега са извършени 66 проверки на големи горивни инсталации. В ТЕЦ "Брикел“ са съставени три акта и са издадени наказателни постановления за общо 30 хил. лева, които в момента се обжалват. На "Марица Изток 3“ са наложени санкции за близо 190 хил. лева, включително за нерегламентирано използване на биомаса. Засилен контрол е упражнен и върху ТЕЦ "Бобов дол“, където са извършени над 20 проверки и са издадени множество наказателни постановления за предходни нарушения.

"Контрол има и той продължава. Санкциите се налагат по закон, а когато има нарушения, те се обжалват по съдебен ред“, заяви министърът в оставка.

Министърът в оставка обърна специално внимание на състоянието на водните ресурси в страната. По думите му към момента няма непосредствен риск за водоснабдяването. "Енергийните язовири са пълни на около 70%, а тези за питейно-битово водоснабдяване – над 60%. Ситуацията е по-добра в сравнение със същия период на миналата година“, посочи той. Генов добави, че снегът остава ключов фактор за захранването на повърхностните водоизточници и изрази надежда за по-снежна зима.

По темата за безводието в Асеновград министърът призна, че проблемът е дългогодишен и структурен. Според него една от основните причини е изграждането на сгради върху магистрални водопроводи. "Това е парадокс – строителство в сервитута на водопровод. Отговорността е на местната власт и на органите, издали разрешенията“, заяви Генов. Той подчерта нуждата от развитие на подземния кадастър, за да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще.

Отпадъците и управлението им също бяха сред акцентите в разговора. Генов бе критичен към управлението на кризата в София. "Административно-наказателната дейност явно не действа нито превантивно, нито възпиращо. Отговорността за управлението на отпадъците по закон е на кмета“, заяви той. По думите му депозитната система не може да компенсира липсата на организация и експертиза на местно ниво.

Министърът в оставка обясни, че има подготвен законопроект за депозитната система за опаковки, който цели равен достъп за всички участници. "Държавата трябва да е регулатор. Системата трябва да стига до най-малкото населено място, не само до големите търговски вериги“, подчерта Генов. Той посочи, че в други европейски държави целта за 90% събираемост е постигната за година и половина.

По отношение на екотаксите за автомобилите Генов обясни, че най-високи са таксите за по-старите коли, а най-ниски за електромобилите. Според него увеличенията при някои потоци отпадъци са наложителни, за да има реални инвестиции в рециклиране, вместо износ на отпадъци за преработка в чужбина.

Той коментира още, че управлението е било резултат от трудни компромиси между няколко политически формации, но въпреки това министрите са работили в екип. "Околната среда е хоризонтална политика, тя засяга енергетиката, земеделието, икономиката. Без координация няма как да има резултати“, подчерта Генов.


Още по темата: общо новини по темата: 8
17.01.2026 Пети пореден ден без вода в Асеновград
16.01.2026 Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че през парцела преминава централен водопровод
16.01.2026 Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на проблемния водопровод в Асеновград
16.01.2026 Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
15.01.2026 60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес аварията щяла да бъде възстановена
14.01.2026 Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопровод на Асеновград основателно предизвика остро недоволство
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
Промени при АБВ пощата
16:22 / 17.01.2026
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
12:00 / 17.01.2026
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но д...
13:09 / 17.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Голяма ВиК авария в Асеновград
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кръгово кръстовище на Сточна гара?
Космическа надпревара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: