Пред камерата на bTV говориха полицаите, арестували жената, която нападна с нож четирима в центъра на София. Екипът на телевизията се срещна и с майката на задържаната. Именно пред нея 39-годишната жена признава за извършеното. Цивилни, униформени, оперативни дежурни – минути след първото извършено престъпление от 39-годишната жена – цялата столична полиция е на крак.
Старши полицай Виктор Данев (СПС, СДВР) уточни: "Едно от местата, които обхождахме, беше районът около НДК.“
Видеозаписите показват второто нападение – това в автобус 94, заснето от камери. Голямото опасение на униформените е да не последва и трето престъпление.
СДВР публикува снимка на жената с молба: "Който я познава – да сигнализира.“
Главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция“ в 01 РУ – СДВР, разказа: "През тел. 112 се свърза гражданка, която ни даде насочваща информация, тъй като е имала пряк контакт с това лице преди години.“
Предоставената информация помогна на СДВР да установят коя е жената и разкри, че има предишни криминални прояви. Така стигат и до адресите ѝ.
Старши полицай Андон Илиев (СПС, СДВР) разказа: "Получихме информация, че може би е на домашния си адрес и се насочихме към квартал Симеоново. Атм качваме се в буса.“
Старши полицай Борис Алексиев (СПС, СДВР) сподели: "Държеше се агресивно – вербална агресия към нас. Питаше ни какво правим там, защо се занимаваме с нея. Общо взето обиждаше ни.“
Екипът на bTV посети адреса на арестуваната в Симеоново, където говори с майка ѝ. Тя разказа, че вечерта след нападенията 39-годишната Галина се прибира в дома си малко след 20:00 ч., като е използвала такси.
Майката сподели: "Призна си всичко… че е нападнала четирима души с кухненски нож, лично наш нож“.
Експертиза тепърва ще установява дали 39-годишната жена има психическо заболяване. Майката уточни: "Тя не е добре от известно време. След смъртта на баща ѝ преди година и 2–3 месеца много се влошиха нещата.“ На въпрос дали има предвид психическо заболяване, тя отговори: "Абсолютно съм сигурна.“
По отношение на поведението на Галина към близките ѝ, майката обясни: "Доста пъти беше агресивна. До крайности не се е стигало, защото съм ги предотвратявала.“
От полицията отбелязват, че сигналите за хора с недобро ментално състояние не са малко, а ситуацията с тях е сложна.
Нецов допълни: "Много често те имат роднини, които живеят с тях, но не им се обръща достатъчно внимание по отношение на това дали трябва да бъдат настанени в център или да следят за лекарства. Липсата на лечение и медикаменти води до такива деяния.“
А в различни ситуации тези хора могат да са опасни не само за останалите, но и за себе си, припомнят още от полицията.
