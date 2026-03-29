Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:50 / 29.03.2026 16:50 / 29.03.2026

Софийският градски съд остави в ареста 39-годишната Галина Боналова, която в четвъртък вечерта рани с нож четирима души в София.



Пред магистратите тя поиска да бъде пусната под "домашен арест" и заяви, че всичко което е направила "в интерес на обществото".



Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Пострадалите – германски граждани, бяха откарани за прегледи и лечение във ВМА и "Пирогов", предаде БНТ.