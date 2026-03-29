Софийският градски съд остави в ареста 39-годишната Галина Боналова, която в четвъртък вечерта рани с нож четирима души в София.

Пред магистратите тя поиска да бъде пусната под "домашен арест" и заяви, че всичко което е направила "в интерес на обществото".

Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Пострадалите – германски граждани, бяха откарани за прегледи и лечение във ВМА и "Пирогов", предаде БНТ.