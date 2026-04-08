В сряда бе открита паметна плоча в чест на шестимата мъже, загинали при инцидента на "Петрохан“ и Околчица. Инициативата е на майката на Николай Златков – Ралица Асенова.

Малко преди обяд близки и приятели на загиналите се събраха на пътя към бившата хижа на прохода, където бе поставена плочата. Достъпът до мястото остава блокиран от полицейски автомобил.

Върху плочата са изписани думи на Ивайло Калушев, а под тях – имената на шестимата загинали. Според майката на Николай Златков, който бе намерен мъртъв в кемпера под Околчица, датата на поставяне не е случайна.

"Няма случайни неща и така се случи, че е днес“, заяви тя пред NOVA.

Ралица Асенова подчерта, че не знае дали по случая се води външно разследване. "Аз знам кои бяха те и знам какво са правили. Какви хора бяха. Дали ще се достигне до истината, или не – аз истината я знам. И все повече хора я знаят. Не, те не са се самоубили. Те бяха екзекутирани. Защо? Хубаво е някой от разследващите да разбере това нещо“, каза тя.

На мястото присъстваха и родителите на Ивайло Иванов, както и близки и приятели на загиналите. Всички поднесоха цветя и запалиха свещи пред паметната плоча.