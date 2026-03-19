Стела Димитрова–Майсторова, майка на Ивайло Калушев, публикува емоционално послание, с което обяви, че отменя планираното погребение на сина си на 22 март."Скъпи сине, Ивик, в последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е мой ред - аз те моля да ми простиш“, пише майката в отвореното си обръщение.Тя посочва, че не може да допусне "този свят ритуал да бъде поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата си“. Затова решението ѝ е погребението да бъде в тесен семеен кръг, само сред близки и приятели, които истински са обичали и ценели Ивайло."Ритуалът ще бъде в тесен кръг и сред обичащи те и ценящи твоята уникална личност приятели. Ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това“, споделя още Стела Димитрова–Майсторова.Решението ѝ предизвика вълна от подкрепа и съпричастност в социалните мрежи, където много хора изразяват уважение към избора да се почете паметта на Ивайло Калушев далеч от публичния интерес и спекулациите.