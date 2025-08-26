ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майка на 8-годишно дете: Казаха ми, че ще се озова в Пазарджик, ако въжето се скъса
Това съобщи адвокатът на Христо Раев. Той беше пуснат от ареста с наложена парична гаранция от 5000 лева.
На този фон сега говори друга майка на 8-годишно дете, която се оплака за лошо отношение от служителите на подобен атракцион в Несебър.
Юли месец миналата година 7-годишната дъщеря на Цветелина се качва на парашут с баба си в Несебър.
Декларация за детето не е попълвала, а отговори на въпросите си относно безопасността така и не е получила.
Докато им поставят коланите и въжетата, Цветелина пита служителите: "Какво ще се случи, ако въжето се скъса. Те се изсмяха, а аз им казах, че на мен не ми е смешно и искам да знам случвало се е.
Ако се случи, какъв е редът, кой какво прави? Единият от служителите ме попита откъде съм. Аз казах, че съм от Пазарджик и той ми каза – "точно там ще се приземят, ако се скъса въжето“.
Служителите на атракциона тогава не са били същите като при инцидента в Несебър сега, уточнява bTV.
Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.
Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.
Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
08:41 / 26.08.2025
Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
08:36 / 26.08.2025
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
08:09 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от рабо...
08:29 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Хиляди българи са именици
08:00 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS