Майка на 8-годишно дете: Казаха ми, че ще се озова в Пазарджик, ако въжето се скъса

© Капитанът на лодката, теглила парашута, от който падна и загина 8-годишния Иван в Несебър, обжалва размера на обявената от съда гаранция.



Това съобщи адвокатът на Христо Раев. Той беше пуснат от ареста с наложена парична гаранция от 5000 лева.



На този фон сега говори друга майка на 8-годишно дете, която се оплака за лошо отношение от служителите на подобен атракцион в Несебър.



Юли месец миналата година 7-годишната дъщеря на Цветелина се качва на парашут с баба си в Несебър.



Декларация за детето не е попълвала, а отговори на въпросите си относно безопасността така и не е получила.



Докато им поставят коланите и въжетата, Цветелина пита служителите: "Какво ще се случи, ако въжето се скъса. Те се изсмяха, а аз им казах, че на мен не ми е смешно и искам да знам случвало се е.



Ако се случи, какъв е редът, кой какво прави? Единият от служителите ме попита откъде съм. Аз казах, че съм от Пазарджик и той ми каза – "точно там ще се приземят, ако се скъса въжето“.



Служителите на атракциона тогава не са били същите като при инцидента в Несебър сега, уточнява bTV.



Тази седмица министерства и агенции трябва да представят предложения за нормативни промени, свързани с регулацията на атракционите.



Министерствата на туризма, на спорта, на регионалното развитие и благоустройството, както и на икономиката до сряда трябва да представят предложенията, с които да се регулират атракциите по вода, въздух и земя.



Предвижда се нормативната рамка да въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинското и застрахователно обезпечаване.