ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майка и бебе са с изгаряния заради UV лампа
Жената твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.
"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", разказа пред NOVA потърпевшата Диана Иванова.
Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница "Проф. Иван Киров“ към 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като петмесечното бебе вдигнало прекалено висока температура. Оказало се с положителен тест за COVID.
"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Към 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – да се избегне контакт между децата", обясни Диана.
Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела. "Когато влязох, забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно, само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло", каза Иванова.
Тя обясни, че към 19:30 ч. вечерта започнала да усеща дискомфорт.
"Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка.
Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил.
"Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че често се случвало. Майката до мен потвърди, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът не се намира до останалите такива за осветлението. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис: "Не пипай“. Няма как случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.
По думите ѝ персоналът на болницата не поел директно отговорност.
"Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона", казва Диана.
Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си.
"Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: "Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“.
И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.
След това тя потърсила помощ в Александровска болница. Там офталмолозите прегледали нея и детето ѝ.
"На този етап нямат основания да смятат, че ще има трайно увреждане, но ни предупредиха, че трябва да минат няколко дни, за да се изключи евентуална инфекция", казва Иванова.
Медията се свърза с директора на Инфекциозна болница. Той заяви, че е изискал писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17239
|предишна страница [ 1/2874 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
14:08 / 15.10.2025
Откриха крадени части в автоморга
13:34 / 15.10.2025
Мирчев: Писах два есемеса на Борисов
13:35 / 15.10.2025
Френски икономист: Единствената промяна за клиентите на банките в...
13:03 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:19 / 15.10.2025
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем ку...
10:52 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS