ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майка: Дъщеря ми се обади, че е пребита от съученичка в тоалетната
Нейната майка твърди, че се притекла на помощ и опитала да прекрати конфликта, а отнесла удари в главата и тялото. На мястото пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа.
Стефка, която е майка на пострадалото момиче, разказва, че дъщеря ѝ е преживяла голям стрес.
"Дъщеря ми се обади, че е пребита от своя съученичка в тоалетната. Аз се обадих на мъжа ми и му казах да вика полиция и да отидем в училището. Дъщеря ми ме посрещна на входната врата, а качвайки се по стълбите видях, че е станало стълкновение. Попитах едно момиче дали то е ударило детето ми, нахвърли се върху мен, а друго ме удари в главата. Имам огромен хематом. Паднах на пода и учителките ме спасиха", разказа жената.
По думите ѝ лелята на пострадалото момиче е дошла по-рано и е разказала, че е чула писъци.
''С племенничката ми се мъчихме да избегнем конфликта, но момичето ходеше след нас. Полицията дойде след 50 минути, а служителят на реда ме упрекна, че съм взела отношение. За мен е неадекватно да стоя и да гледам как се бият. Полицаят ме изгони от училището и ме задържаха за 24 часа в РУ", разкри лелята.
Директорът на 24 СУ "Пейо К. Яворов“ Снежина Петрова също коментира случая пред камерата на Nova. "Сигнал е подаден от родителите и колегата ми, той е получил криза с много високо кръвно. Училището прави най-доброто за децата. Компетентните органи ще си свършат работата, нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки", увери тя.
Майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побой, разказа, че близките на пострадалата ученичка са скочили на бой на дъщеря ѝ. "Лелята е хванала за косата голямото ми дете, тръгнала да я души, две от учителките са я спасили, сестра ѝ се е намесила, за да я защити. Лелята е заплашвала, че "ще чупи кокали" и "ще ги убие", разказа тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жен...
23:27 / 19.11.2025
Журналист за заведенията с неразумни цени: Бойкот, докато затворя...
22:33 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за...
21:10 / 19.11.2025
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:39 / 19.11.2025
Алибегов: Всички артикули, които използваме, за да сглобим една с...
19:21 / 19.11.2025
Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:31 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS