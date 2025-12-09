ЗАРЕЖДАНЕ...
|Магазинерка: Такова нещо не бях виждала през живота си
Един от нападателите се оказва едва 16-годишен. Видео от побоя се появи в местна Facebook група и бързо предизвика вълна от възмущение.
Кадрите показват как жертвите са ритани и удряни многократно по главата и тялото. В един момент единият от пострадалите лежи в безпомощно състояние, а нападателите стъпват върху главата му, предава Nova.
Мъжът е в критично състояние в реанимацията на "Пирогов“, поставен на командно дишане. Неговият приятел се е разминал с фрактури и вече е дал показания за случилото се.
Пострадалите са приятели и познати на магазинерката. Те разговаряха отпред около 23:15. Стояха тук, пред вратата, говореха си спокойно и пиеха кафе. Двамата заподозрени минаха, като по-възрастният си купи бира.
Тръгнаха в посока спирката на 111, но при тръгването големият залитна и се блъсна в едното момче. Видимо бяха в нетрезво състояние. Върнаха се без причина и удариха шамар на едното момче. Магазинерката се опита да ги разтърве, но тогава конфликтът ескалира. Това разказва Бойка Георгиева, която е собственик на магазина.
"По записите се вижда как малкият буквално скача два пъти върху главата му. За мен това е умишлен опит за убийство“, коментира тя.
"Когато пристигнах, единият пострадал вече беше свестен, но другият не дойде в съзнание нито за секунда. Лекарите казаха, че се надяват да оцелее до Пирогов.Магазинерката ми каза, че нападателите още при купуване на бирата са говорели, че "днеска им се бие“ и че искат да убият някого. Били много ядосани без ясна причина“, разказа Георгиева.
Собственичката каза още, че полицията е реагирала бързо, но не знае какво ще стане отсега нататък. "Важно е да има постоянна мярка за задържане, защото това, което видях на камерите, е чудовищна агресия“, категорична е тя.
