ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МОСВ: Следете прогнозата, предстои опасно време
Шофирайте внимателно, спазвайте указанията на властите и пазете себе си и близките си, призовават от ведомството.
Оранжев код е обявен за Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково. Там дъждовете могат да продължат цяло денонощие.
Жълт код е в сила за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, както и за Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, и отделни райони на Ловеч, Пловдив, София област и Хасково.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, сн...
11:57 / 02.10.2025
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно ...
11:42 / 02.10.2025
А1 празнува 30 години с отстъпки до 500 лева/255,65 евро за водещ...
11:08 / 02.10.2025
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от ...
11:03 / 02.10.2025
Борисов е притеснен: Светът уверено върви към война
10:53 / 02.10.2025
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:53 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS