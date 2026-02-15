ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МОН въвежда изкуствения интелект в класните стаи от следващата учебна година?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:14Коментари (0)0
©
Изкуственият интелект (ИИ) е напът официално да се превърне в част от българското образование още от началото на следващата учебна година. Министерството на образованието и науката (МОН) подготвя мащабна промяна, при която теми, свързани с алгоритмите и умните машини, ще бъдат интегрирани в часовете по всички предмети за учениците от 3. до 12. клас.

Въпреки че официалното му въвеждане тепърва предстои, изкуственият интелект вече е добре познат в училищните коридори. Седмокласници от столичната 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" признават, че често прибягват до помощта на чатботове.

"Когато не разбирам някоя задача, той ми я обяснява", споделя Моника Георгиева от 7. "г" клас. Нейните съученици допълват, че използват ИИ за бърза проверка на исторически факти или за самоподготовка, като оставят машината да ги изпитва и се учат от грешките си.

При по-малките ученици обаче ентусиазмът е по-премерен. Докато някои четвъртокласници събират интересни факти за проекти, други са категорични, че не преписват. "Не съм използвал никога! Аз съм с Нокиа, как да го използвам?!", шегува се десетгодишният Мито Митов.

Преподавателите също започват да виждат предимствата на дигиталната революция. Началният учител Миглена Манчева разказва как използва ИИ, за да създава персонализирани приказки за децата, в които герои са самите те. "Те ме питат: "Госпожо, вие ли създадохте тази приказка?", но са още малки, за да им издавам тайната", споделя тя.

Според директора на 119. СУ Диян Стаматов внедряването на изкуствения интелект трябва да се засили, особено в часовете по математика. "Трябва да свържем естествения интерес на децата към екраните със затрудненията им по математика, за да постигнем по-добри резултати", обяснява той.

От МОН предвиждат ИИ да не бъде самоцел, а практически инструмент. 

Държавата подготвя и мащабно обучение за учителите. Целта обаче не е те да се превърнат в "детективи", които само дебнат за преписани домашни.

"Не е целта учителите постоянно да "хващат" учениците, а напротив - заедно да разсъждават кое е доброто и кое е лошото при употребата на изкуствения интелект", категорична е Евгения Костадинова. Идеята е децата от ранна възраст да се научат да разпознават възможностите, но и да разбират рисковете, които технологиите носят.


Още по темата: общо новини по темата: 17
04.02.2026 Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност? 
03.02.2026 Парижката прокуратура претърсва офисите на Илон Мъск
16.12.2025 През 2025: Учителите използват все по-често AI в работата си
11.12.2025 Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
20.11.2025 "Вайбър" пуска нова функция
21.09.2025 Трябва ли ChatGPT да се използва за медицински въпроси?
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да п...
13:00 / 15.02.2026
Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето ...
12:41 / 15.02.2026
Костадин Ангелов: В ГЕРБ не е постъпвала информация за напусканет...
12:08 / 15.02.2026
Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно
11:53 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: