|МОН въвежда изкуствения интелект в класните стаи от следващата учебна година?
Въпреки че официалното му въвеждане тепърва предстои, изкуственият интелект вече е добре познат в училищните коридори. Седмокласници от столичната 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" признават, че често прибягват до помощта на чатботове.
"Когато не разбирам някоя задача, той ми я обяснява", споделя Моника Георгиева от 7. "г" клас. Нейните съученици допълват, че използват ИИ за бърза проверка на исторически факти или за самоподготовка, като оставят машината да ги изпитва и се учат от грешките си.
При по-малките ученици обаче ентусиазмът е по-премерен. Докато някои четвъртокласници събират интересни факти за проекти, други са категорични, че не преписват. "Не съм използвал никога! Аз съм с Нокиа, как да го използвам?!", шегува се десетгодишният Мито Митов.
Преподавателите също започват да виждат предимствата на дигиталната революция. Началният учител Миглена Манчева разказва как използва ИИ, за да създава персонализирани приказки за децата, в които герои са самите те. "Те ме питат: "Госпожо, вие ли създадохте тази приказка?", но са още малки, за да им издавам тайната", споделя тя.
Според директора на 119. СУ Диян Стаматов внедряването на изкуствения интелект трябва да се засили, особено в часовете по математика. "Трябва да свържем естествения интерес на децата към екраните със затрудненията им по математика, за да постигнем по-добри резултати", обяснява той.
От МОН предвиждат ИИ да не бъде самоцел, а практически инструмент.
Държавата подготвя и мащабно обучение за учителите. Целта обаче не е те да се превърнат в "детективи", които само дебнат за преписани домашни.
"Не е целта учителите постоянно да "хващат" учениците, а напротив - заедно да разсъждават кое е доброто и кое е лошото при употребата на изкуствения интелект", категорична е Евгения Костадинова. Идеята е децата от ранна възраст да се научат да разпознават възможностите, но и да разбират рисковете, които технологиите носят.
